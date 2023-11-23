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Elon Musk duyurdu: X'ten kaldırılan özellik geri geliyor

Elon Musk duyurdu: X'ten kaldırılan özellik geri geliyor
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Elon Musk, sosyal medya platformu X'te önceden olduğu gibi link ile ilgili başlıkların gösterileceğini açıkladı.

Elon Musk, eski adı Twitter olan X'in, geçen ay başlıkları kaldırdıktan sonra yeniden platformda URL'li önizleme kartlarında başlıkları göstermeye başlayacağını söyledi.

Musk, X'te paylaştığı bir gönderide, gelecek bir güncelleme ile URL kart görüntüsünün üst kısmına başlığı tekrardan geri getireceğini söyledi.

BAŞLIKLARI GÖSTERMEYİ DURDURDU

Ağustos ayında Tesla CEO'su, X'in daha estetik gözükmesi için önizlemelerde URL'li başlıkları göstermeyi durdurmayı planladığını söyledi.

Şirket, duyurunun ardından Ekim ayında başlıkları göstermeyi bıraktı.

Bu değişiklik nedeniyle, kullanıcıların başlığı öğrenmek veya okumak için URL kartına tıklamaları veya dokunmaları gerekiyordu.

Bu değişikliği aşmak için yayıncılar görsellerin üzerine kendi başlıklarını yazmaya ve bağlantıyı ayrı olarak yayınlamaya veya oluşturulan önizleme kartının görseline başlığı dahil etmeye başladı.

 

 

Etiketler elon musk twitter
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