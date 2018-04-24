Facebook milyonlarca paylaşımı sildi

Cambridge Analytica skandalı sonrasında operasyonlarını daha şeffaf hale getirmeye çalışan dünyanın en büyük sosyal ağı, kaç terör yanlısı içeriği engellediğinin yanı sıra, tarihinde ilk kez kendi “terör” tanımını açıkladı.

Avrupa Birliği, Facebook ve teknoloji endüstrisine radikal içerikleri daha hızlı kaldırma konusunda baskı yapıyor ve aksi takdirde bunun bir yasayla zorunlu tutulacağı konusunda uyarıda bulunuyor. Bu uyarı, sektörün radikal içerikler konusundaki eforlarını iyileştirmesinde büyük rol oynuyor.

Facebook’un yılın ilk üç ayında müdahale edilen 1,9 milyon radikal içeriğin çoğunluğu silinirken, şirket geriye kalan küçük bir kısmına ise bilgilendirme ve radikallik karşıtı amaçlarla paylaşıldıkları için uyarı etiketleri eklendiğini belirtti.

Facebook, radikal içerikleri saptamak için görsel algılama gibi otomasyon yazılımları kullanıyor. Sosyal ağ yılın ilk çeyreğinde radikal bir içerik saptanması ve kaldırılması için gereken süreyi ortalama 1 dakikanın altına düşürdüğünü duyurdu.

Uzun yıllardır radikal içerikleri engelleyen Facebook, ilk kez kendi ‘terör’ tanımını da açıkladı. Buna göre sosyal ağ için terör, “Herhangi bir devlet dışı organizasyonun bir kişiye, varlığa, topluluğa, organizasyona ya da devlete şiddet içerikli saldırılar planlayarak politik, dini ve ideolojik hedeflere ulaşmaya çalışması” anlamına geliyor.

Facebook ayrıca, bu tanımın tüm ideolojiler için geçerli olduğunu ve ırkçılıktan dini radikalliğe kadar geniş bir yelpazeyi kapsadığını belirtti.