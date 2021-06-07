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Fahrettin Altun, yeni internet düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı

Fahrettin Altun, yeni internet düzenlemesiyle ilgili açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Avrupa Birliği'nde (AB) internet üzerindeki terör içerikli paylaşımların 1 saat içinde kaldırılmasını öngören yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesini değerlendirdi.

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, yeni düzenlemeye göre, üye ülkelerin herhangi birinin talebiyle terör içeriklerinin tüm uluslararası dijital platformlardan en fazla 1 saat içinde kaldırılacağını ifade etti.

"BASKICILIK ÖYLE Mİ?"

İçeriğin kaldırılmaması durumunda ise söz konusu platformlara cezai yaptırım uygulanacağını belirten Altun, şunları kaydetti:

"AB söz konusu olunca 'terör içeriklerinin kaldırılması' demokratik ama 5651 sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun' söz konusu olunca baskıcılık öyle mi? Siber Vatan egemenlik hakkımızdır. Vatandaşlarımızın dijital platformlarda yaşadığı mahremiyet ihlallerine, mağduriyetlerine karşı tüm haklarını koruyacağız. Bilinmeli ki her türlü terör destekçiliğini, dezenformasyon, algı operasyonlarını aynı kararlılıkla bertaraf edeceğiz."

Etiketler fahrettin altun internet düzenleme
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