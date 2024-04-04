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Google'ın ''akıllı'' arama motoru ücretli oluyor

Google'ın ''akıllı'' arama motoru ücretli oluyor
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Teknoloji devi Google’ın üretken yapay zekâ destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planladığı belirtildi.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Financial Times’a (FT) konuşan yetkililer, Google’ın yapay zeka destekli arama motorunda premium özellikler için ücret almayı planladığı iddialarını doğruladı.

FT’nin aktardığına göre şu an viral sohbet robotu ChatGPT’nin versiyonu olan Gemini adlı yeni yapay zeka asistanına erişim sağlayan şirket, premium abonelik hizmetlerine yapay zeka destekli arama özelliklerinin eklenmesi seçeneklerinin üzerinde çalışıyor.

Google kullanıcıların geleneksel arama motorundan ücretsiz faydalanabileceğini ve abonelerin arama sonuçlarıyla birlikte reklam görmeye devam edeceklerini söyledi.

Reuters’a açıklamada bulunan bir yetkili de reklamsız bir arama deneyimi üzerine çalışmayı düşünmediklerini, Google’ın amacının abonelik tekliflerini geliştirmek için yeni premium hizmetleri geliştirmek olduğunu söyledi.

Etiketler google arama motoru yapay zeka
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