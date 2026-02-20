  1. Anasayfa
  2. Teknoloji
  3. Instagram'dan Youtube'a... KVKK sosyal medya devlerine inceleme başlattı

Instagram'dan Youtube'a... KVKK sosyal medya devlerine inceleme başlattı

Instagram'dan Youtube'a... KVKK sosyal medya devlerine inceleme başlattı
Güncelleme:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri önlemek amacıyla 6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 20 Şubat 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla, çocukların kişisel verilerinin korunması ve potansiyel risklerden korunması amacıyla Türkiye'de en çok kullanılan 6 büyük sosyal medya platformu hakkında resen inceleme başlattığını duyurdu.

KVKK tarafından mercek altına alınan mecralar arasında; TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X (Twitter) ve Discord yer alıyor. 

KVKK'dan yapılan açıklamada, "Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. 

 

Haber3.com Haber Merkezi

Bu Haberleri Kaçırma...

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi!
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ?
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada!
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İbrahim Tatlıses'ten 4 Milyon Dolarlık itiraf; çocuklarına sitem yağdırdı İstanbul'un yanıbaşında kar sürprizi: Her yer karlar altında, sürücülere ''tipi'' uyarısı yapıldı İstanbul'un yanıbaşında kar sürprizi: Her yer karlar altında, sürücülere ''tipi'' uyarısı yapıldı Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Demet Akalın'dan olay yaratan Ramazan çıkışı: ''Hocalara vereceğiniz parayı fakire dağıtın'' Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Pazartesi günü altın fiyatları ne olacak? Uzman İsim gram altın için rakam verdi Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Cem Yılmaz’dan Aysu Baçeoğlu’na unutulmaz ''protokol'' tepkisi: Telefonu açtı ama... Memurluktan istifa edip hem patroniçe oldu hem de dünya markasının sahibi... Memurluktan istifa edip hem patroniçe oldu hem de dünya markasının sahibi... İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! İslam Memiş'ten altın ve borsa için tarihi tahmin! 'Vedalaşacağım'' deyip rakam verdi! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! ''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, gözaltına alındı! Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Son seçim anketi yayınlandı! Zirvedeki makas açılıyor, 2 parti atağa geçti Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel abonelik sistemine geçti, 72 saatteki kazancı olay oldu
İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! İstanbul'da metro çıkışındaki kanlı dehşette şimdi de tehdit mesajları yağıyor! Bir ünlü isim daha İstanbul’u terk ediyor! ''İnsanlardan uzağa yerleşiyorum'' diyerek duyurdu Bir ünlü isim daha İstanbul’u terk ediyor! ''İnsanlardan uzağa yerleşiyorum'' diyerek duyurdu Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Tunca ve Meriç taştı, Edirne Atlantis'e döndü; her yer sular altında! Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun Gümrükte rüşvet borsası kurmuşlar: Havuz sistemi ile büyük vurgun İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! İstanbulda akılalmaz kaza! Kendi aracının altında kaldı; yaşananlar kamerada! Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Erdoğan'ın Öcalan'a umut hakkı için AK Partili vekillere verdiği talimatı ortaya çıktı Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Konyaspor - Galatasaray maçındaki ofsayt kararı doğru mu ? Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Sahnelerin güzel ismi evleniyor; ünlü çiftten Dubai'da aşk pozları Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Hatay'daki konteyner kentte dehşet! Bir aileye iftar saati kurşun yağdırdı! Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda Meteoroloji'den 7 bölgeye birden uyarı! Sıcaklıklar 9 derece düşecek; kar, sağanak ve fırtına kapıda