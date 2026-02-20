Instagram'dan Youtube'a... KVKK sosyal medya devlerine inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri riskleri önlemek amacıyla 6 sosyal medya platformu hakkında inceleme başlattı.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), 20 Şubat 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla, çocukların kişisel verilerinin korunması ve potansiyel risklerden korunması amacıyla Türkiye'de en çok kullanılan 6 büyük sosyal medya platformu hakkında resen inceleme başlattığını duyurdu.

KVKK tarafından mercek altına alınan mecralar arasında; TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X (Twitter) ve Discord yer alıyor.

KVKK'dan yapılan açıklamada, "Çocukların sosyal medya kullanımında kişisel verilerinin korunmasına ilişkin, çocukların yüksek yararı da gözetilerek dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunmasını teminen, sosyal medya platformlarında çocukların kişisel verilerinin nasıl işlendiği ve hangi tedbirlerin alındığı hususlarında TikTok, Instagram, Facebook, Youtube, X ve Discord platformları hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından re’sen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Haber3.com Haber Merkezi