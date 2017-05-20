Facebook, Instagram ve Messenger tek bir uygulama olacak

İnsanlar arasında en çok kullanılan sosyal medya devi Facebook, tüm sosyal medya platformlarını bir araya toplamaya çalışıyor. Facebook aile si olarak milyarlarca kullanıcıya sahip platformlar kullanıcıların hızlı erişimi için tek çatı altında toplanacak.

Platformları bir araya getiren sosyal medya devi, bildirimleri de tek sistem altında toplayacak. Kullanıcılara kırmızı bir ikonla gösterilecek bildirimlere tıkladığınızda istediğiniz platformun bildirimine kolayca gidilebilecek. Görmezden gelinen bildirimler dahi bu sayede kullanıcılara gösterilmiş olacak.

Facebook kullanımını arttırmayı da amaçlayan bu uygulama her ne kadar Facebook, Instagram ve Messenger kullanımını pratik hale getirse de çoğu zaman görmezden geldiğimiz bildirimler de artık kullanıcıya gösterilecek. Bu durumdan ise bazı kullanıcılar pek memnun olacak gibi görünmüyor.

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Söz konusu özellik şimdilik test aşamasında ve Facebook bu özellik hakkında şu açıklamayı yapıyor:

"İnsanların birbirleriyle daha hızlı ve daha kolay iletişime geçmesi için küçük bir test yapıyoruz. Kullanıcılara Facebook ailesindeki programlar arasında daha hızlı geçiş yapabilecekleri yeni yollar aramaktayız."

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Yapılacak yenilikle birlikte uygulamalar olan hakimiyet üst seviyeye çıkacağı kesin gibi görünüyor. Profil ikonuna tıkladığınızda tüm platformlar kullanıcının gözü önüne seriliyor. Lakin bu uygulama bildirimler tek ikonda topladığı için, görmek istemediğiniz bildirimleri de görmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da oldukça can sıkıcı bir durum olarak kullanıcıların karşısına çıkıyor.

