WhatsApp kullanıcılarına müjde ! İşte yeni özellik

Sosyal paylaşım ağı Twitter ile gündeme gelen ve onaylanmış hesapları belirten 'mavi tik'in yakın zamanda mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta da hayata geçeceği öğrenildi



İlk olarak Twitter'da, daha sonra Instagram ve Facebook'ta kullanılan 'mavi tik' WhatsApp'ta da uygulanacak.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, özellik iPhone ve Android'den önce Windows Phone'a gelecek. 'Mavi tik'in ilk olarak Windows Phone için oluşturulan WhatsApp Beta'da fark edildiği belirtildi.

Önümüzdeki dönemde platforma entegre edilmesi beklenen özelliğin öncelikli olarak işletmelerin hesaplarına tanımlanacağı belirtiliyor.