iPhone X cebinde patladı, Apple'a dava açtı

Avustralya Melbourne'de yaşayan Robert de Rose isimli bilim insanının vücudunda, cebinde bulunan iphone X markalı telefonun patlaması üzerine ciddi derecede yanık oluştu.

Telefonu patladıktan sonra Apple'a başvuran De Rose, herhangi bir sonuca ulaşamadı ve bunun üzerine olayı mahkemeye taşıdı. De Rose telefonun cebinde patlamasının ardından cildinde önemli ölçüde yanıklar oluştuğunu ve her yerinin kül söyledi.

Apple'a yaptığı başvurulardan herhangi bir geri dönüş alamayan bilim insanı, kararlılığını sürdürerek tazminatını almak istediğini ifade etti.

APPLE OLAYI ARAŞTIRIYOR

Olay üzerine açıklamada bulunan Apple sözcülerinden bir kişi 'müşteri güvenliğinin son derece ciddiye alındığını' belirtti ve olayın araştırıldığını bildirdi.



Daha önce de Apple'a dava açan bir kişi, Apple Watch marka akıllı saatinin yandığını belirtmişti.