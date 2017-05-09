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  4. 09 Mayıs 2017 11:12

Gmail'e beklenen güncelleme geldi

Google'nın mail servisi olan Gmail'e telefondan girenler için yeni bir güncelleme geldi.

Gmail'e beklenen güncelleme geldi
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8 Mayıs pazartesi günü itibariyle Google'ın Android işletim sistemlerinde yerleşik olarak gelen eposta istemcisi olan Gmail uygulaması güncellendi. Bu güncelleme özellikle güvenlik noktasında önemli geliştirmeler içeriyor. İşte telefondan Gmail kullananların dikkat etmesi gerekenler;

Android için kullanımda olan Gmail uygulaması, internet ortamının en dikkat çeken zararlı yazılımlarından biri olan phishing için önemli geliştirme ve önlemler içeriyor.

Gmail uygulaması için yayınlanan yazılım güncellemesi, kişisel bilgileri en kolay ele geçirme yöntemlerinden biri olan phishing için uygulamayı daha güvenli hale getiriyor. Yenilenmiş olan uygulama sayesinde, gelen elektronik postaların içinde yer alması olası zararlı yazılım ve linkler erken uyarı desteği sunuyor. Bu sayede kullanıcılar, gerçek gibi görünen ancak tıklandığı zaman kişisel bilgileri karşı tarafa ileten zararlı kod ve yazılımları engelliyor.

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