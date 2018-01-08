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  4. 08 Ocak 2018 10:06

WhatsApp o özelliği kaldırdı

WhatsApp adını hep yeniliklerle duyururken bu sefer yıllardır kullanılan 'tüm kişileri göster' özelliği kaldırıldı.

WhatsApp o özelliği kaldırdı
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WhatsApp Android uygulaması için yeni bir beta sürümü yayınladı. Bugüne kadar Android uygulaması için yeni özellikler ile adından sıkça söz ettiren WhatsApp, bu sefer platformdan çıkardığı özelliği ile gündemde.

Akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulaması olan WhatsApp Android beta sürümü için bir güncelleme yayınladı. Söz konusu güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol aldıkları öğrenirken yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliğini kaldırıldı.

tüm kişileri göster , whatsapp
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