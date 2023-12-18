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Sosyal medya kullanımında 30 dakiak detayı

Sosyal medya kullanımında 30 dakiak detayı
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Herkesin zamanının çoğunu ayırdığı sosyal medyayı günde 30 dakika daha az kullanmak iş yaşamını ve zihin sağlığını olumlu etkiliyor.

Ruhr Üniversitesi ve Almanya Zihin Sağlığı Merkezi tarafından yapılan araştırmada, sosyal medya kullanımının zihin sağlığı ve iş performansı üzerindeki etkisi incelendi.

"Behaviour and Information Technology" isimli dergide yayımlanan araştırma kapsamında hepsi çalışan 166 katılımcı 2 gruba ayrıldı. Gruplara araştırmadan önce, iş yükü, iş memnuniyeti, işlerine bağlılık, zihin sağlığı, stres seviyesi, kovulma korkusu gibi konularda anket uygulandı.

Birinci grup günlük sosyal medya alışkanlıklarına devam ederken, ikinci grup bir hafta boyunca günlük sosyal medya kullanımını 30'ar dakika azalttı.

Araştırma sonucunda, ikinci gruptaki kişilerin çok çalışma duygusunda ve işten kovulma korkusunda azalma görünürken, zihinsel olarak kendilerini daha iyi hissettikleri ve işe daha çok odaklanarak işlerinden daha çok tatmin olduğu tespit edildi.

Araştırmanın yazarlarından Ruhr Üniversitesi'nden Doçent Dr. Julia Brailovskaia, araştırmanın sonucunu "Beynimiz, özellikle elimizdeki işten başka bir yere dikkatimizi çeken sürekli dikkat dağılmalarıyla başa çıkmak için mücadele veriyor. Sosyal medyalarını kontrol etmek için işlerini sürekli yarıda bırakan kişiler daha çok zorlanıyor" şeklinde yorumladı.

Etiketler sosyal medya günlük kullanım
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