Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 29 arkadaşlık ve flört uygulamasına erişim engeli getirdi.
Engelli Web’in aktardığına göre, erişim engeli getirilen uygulamalar arasında özellikle en bilinen ve yaygın olarak kullanılanları Tinder, Azar, LivU ve Tango dikkat çekiyor.
BTK’nin erişim engeli kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Engelli Web’in aktardığına göre engellenen uygulamaların bazıları şöyle:
Azar
Mili
Chat Match – Random Video Chat
Call Me Chat
Flirtfy
Lips
Hi
CoMeet
Tango
Camsurf & Video Chat
Roulette Chat Video Omegle Ome
LivCam
Instacams
Derya Görüntülü Sohbet
Chat PIG
LiVU
StrangerCam Görüntülü Sohbet
Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet
