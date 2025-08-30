Sosyal medyanın 24 arkadaşlık uygulaması engellendi!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 29 arkadaşlık ve flört uygulamasına erişim engeli getirdi.

Engelli Web’in aktardığına göre, erişim engeli getirilen uygulamalar arasında özellikle en bilinen ve yaygın olarak kullanılanları Tinder, Azar, LivU ve Tango dikkat çekiyor.

BTK’nin erişim engeli kararının gerekçesine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Engelli Web’in aktardığına göre engellenen uygulamaların bazıları şöyle:

Azar

Mili

Chat Match – Random Video Chat

Call Me Chat

Flirtfy

Lips

Hi

CoMeet

Tango

Camsurf & Video Chat

Roulette Chat Video Omegle Ome

LivCam

Instacams

Derya Görüntülü Sohbet

Chat PIG

LiVU

StrangerCam Görüntülü Sohbet

Sarmaş Dolaş Görüntülü Sohbet