Starship'te ilk fırlatma ertelendi
SpaceX, uzay keşif umutlarının merkezinde yer alan yeni dev roketi Starship’in ilk fırlatma girişiminin ertelendiğini açıkladı.
Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX firmasının Starship’in ilk fırlatma teşebbüsünün ertelendiğini açıkladı.
Musk yaptığı açıklamada, fırlatmanın, 12 metreden uzun dev roketin basınç kapakçığındaki donmayı fark etmelerinin ardından iptal edildiğini, ikinci fırlatma girişiminin birkaç gün içinde gerçekleşeceğini belirtti.
Öte yandan yapılan bilgilendirmede, söz konusu fırlatmanın en erken 48 saat sonra mümkün olacağı belirtildi.
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