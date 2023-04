Telefonlarını açık alanda şarj edenlere kritik uyarı

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Denver şubesinden geçen hafta yapılan açıklamaya göre, alışveriş merkezleri ve havaalanları gibi halka açık yerlerde bulunan türden USB şarj istasyonları, kötü amaçlı kişiler tarafından veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılımları yaymak için kullanılıyor.

CNN’in haberine göre; FBI, tweet'te "Kendi şarj cihazınızı ve USB kablonuzu taşıyın ve şarj istasyonları yerine bir elektrik prizi kullanın" uyarısında bulundu.

Halka açık şarj istasyonları kullanım kolaylığı nedeniyle birçok kişi için çekici olsa da, yapılan açıklamalarda kişisel verilerinizi tehlikeye atabileceği için dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Telefonunuzu şarj etmek için kullandığınız kablo, telefonunuzdan diğer cihazlara veri göndermek için de kullanılır. Bu şekilde telefondaki bilgilere erişebilen veri hırsızları, telefonunuzda bulunan fotoğraflar, mailler gibi kişisel bilgilerinize sahip olarak bir tehdit oluşturuyor.

Telefonunuzu toplum içinde güvenli olarak şarj etmek için yanınızda kişisel şarj cihazınızı ve USB kablonuzu bulundurmanız gerektiği de belirtiliyor.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T