Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama

Uzmanlar cep telefonlarına yüklenen zararlı uygulamaların listesini çıkardı. İşte uzmanların "telefonunuzdan hemen silin" diyerek uyardığı o 17 mobil uygulama...

Akıllı telefon endüstrisini domine eden Google ve Apple söz konusu olduğunda anahtar fark, tercih ve güvenlik olmaya devam ediyor.

Milyonlarca cihaza yüklenmiş korsan yazılım içeren finans uygulamalarını keşfeden güvenlik araştırmacıları, telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulamayı açıkladı.

Forbes‘in aktardığına göre, ESET araştırmacıları kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların Google’ın güvenlik duvarından kaçtığını ve Play Store’un yanı sıra üçüncü taraf uygulama mağazalarında da ortaya çıktığını gördü.

ESET araştırmacıları, tehlikeli uygulamalardan bazılarını Apple’ın App Store’unda da bulduğunu belirterek Apple kullanıcılarını da cihazlarını kontrol etmeleri yönünde uyardı.

Uzmanlar, aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor.

Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor.

İşte telefonunuzdan silmeniz gereken 17 uygulama

4S Cash

AA Kredit

Amor Cash

Cartera grande

Cashwow

CrediBus

EasyCash

EasyCredit

Finupp Lending

FlashLoan

Go Crédito

GuayabaCash

Instantáneo Préstamo

Préstamos De Crédito-YumiCash

PréstamosCrédito

Rápido Crédito

TrueNaira