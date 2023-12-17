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Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama

Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama
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Uzmanlar cep telefonlarına yüklenen zararlı uygulamaların listesini çıkardı. İşte uzmanların "telefonunuzdan hemen silin" diyerek uyardığı o 17 mobil uygulama...

Akıllı telefon endüstrisini domine eden Google ve Apple söz konusu olduğunda anahtar fark, tercih ve güvenlik olmaya devam ediyor.

Milyonlarca cihaza yüklenmiş korsan yazılım içeren finans uygulamalarını keşfeden güvenlik araştırmacıları, telefonunuzdan hemen silmeniz gereken 17 tehlikeli uygulamayı açıkladı.

Forbes‘in aktardığına göre, ESET araştırmacıları kötü amaçlı yazılım içeren uygulamaların Google’ın güvenlik duvarından kaçtığını ve Play Store’un yanı sıra üçüncü taraf uygulama mağazalarında da ortaya çıktığını gördü.

ESET araştırmacıları, tehlikeli uygulamalardan bazılarını Apple’ın App Store’unda da bulduğunu belirterek Apple kullanıcılarını da cihazlarını kontrol etmeleri yönünde uyardı.

Uzmanlar, aşağıda yer alan listedeki herhangi bir uygulama eğer telefonunuzda varsa silmenizi tavsiye ediyor.

Silme işleminin ardından cihazınızın şifresini, Wifi şifrenizi ve finansal hesaplarınızın şifrelerinizi değiştirmeniz de önem taşıyor. 

İşte telefonunuzdan silmeniz gereken 17 uygulama

4S Cash
AA Kredit
Amor Cash
Cartera grande
Cashwow
CrediBus
EasyCash
EasyCredit
Finupp Lending
FlashLoan
Go Crédito
GuayabaCash
Instantáneo Préstamo
Préstamos De Crédito-YumiCash
PréstamosCrédito
Rápido Crédito
TrueNaira

 

Etiketler cep telefonu akıllı telefon tehlikeli uygulamalar silmeniz gereken uygulamalar
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