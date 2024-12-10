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TikTok yasasına TikTok'tan itiraz: ''Küçük işletmelerin zararı 1 milyar doları aşar''

TikTok yasasına TikTok'tan itiraz: ''Küçük işletmelerin zararı 1 milyar doları aşar''
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ABD'de sosyal medyanın en çok tartışılan platformu TikTok'un yasaklanmasına imkan tanıyan yasaya, şirketten itiraz geldi. TikTok sadece 1 aylık yasağı küçük işletmelerde 1 milyar dolar zarara neden olabileceğini savundu.

ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması temyiz mahkemesine başvurmuştu. Temyiz Mahkemesi ise geçen hafta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

TikTok itiraz etti

Çin menşeli sosyal medya platformu TikTok, Amerika'da uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti.

Temyiz Mahkemesi'ne sunulan başvuru dilekçesinde, şirketin, Yüksek Mahkeme incelemesi beklenirken geçici bir tedbir kararı talebinde bulunduğu belirtildi.

Yasanın 19 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği ifade edilen dilekçede, bunun ülkenin "en popüler ifade platformlarından bir olan" TikTok'un kapatılmasına neden olacağı bildirildi.

AA'nın haberine göre TikTok'un Küresel İş Çözümleri Başkanı Blake Chandlee, dilekçede yer alan beyanında, platformun geçici olarak kapatılması durumunda bile ürünlerini pazarlamak için TikTok'ta bulunan binlerce işletmenin zarar göreceğini ifade etti.

Chandlee, TikTok'un sadece 1 ay kapalı kalmasının ABD'deki yaklaşık 2 milyon içerik üreticisi için yaklaşık 300 milyon dolar ve ülkedeki küçük işletmeler için 1 milyar doları aşkın gelir kaybına neden olabileceğinin tahmin edildiğini belirtti.

AA

Etiketler tiktok tiktok yasası zarar sosyal medya itiraz
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