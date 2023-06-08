Turkcell’de ''Karne Günü'' heyecanı

Turkcell mağazalarında ve Türkiye’nin yeni nesil pazar yeri platformu Pasaj’da Karne Günü’ne özel fırsatlar başladı. 16 Haziran’a kadar sürecek Karne Günü kampanyasında PC'ler, tabletler, oyuncu aksesuarları, dijital oyun kodları, scooter'lar, drone'lar, akıllı saatler ve daha birçok ürün avantajlı fiyatlarla sunuluyor. Öğrencileri mutlu edecek birçok hediye seçeneğinin yer aldığı Pasaj’ın kullanıcıları, ücretsiz kargo ve farklı ödeme seçenekleri gibi fırsatlardan da yararlanabiliyor.

Turkcell mağazalarında ve Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazar yeri platformu Pasaj’da, yaz tatiline girecek öğrencilere karne hediyesi almak isteyenlere “Karne Günü” kampanyası ile farklı kategorilerde bütçe dostu seçenekler sunuluyor. Bir eğitim ve öğretim yılını daha tamamlayacak öğrenciler, karnelerini Turkcell mağazalarından ve Pasaj’dan alınan cazip hediyelerle kutlayacak.

Her öğrenciye uygun hediye

Kullanıcılara kaliteli alışveriş deneyiminin sunulduğu Turkcell mağazaları ve Pasaj’da, Karne Günü kampanyasından yararlanmak isteyenler için her bütçeye uygun ürün bulunuyor. Bunlar arasında yazın online olacaklar için ‘Pekiyi Bilgisayar ve Tabletler’, usta gamer'lar için ‘Pekiyi Bilgisayar ve Oyuncu Aksesuarları’, yazın oyuna düşecekler için ‘Pekiyi Dijital Oyun Kodları’, tatili dolu dolu geçirecekler için ‘Pekiyi Scooter & Drone ve Hobi Ürünleri’, sosyal medyadan kopamayanlar için ‘Pekiyi Cep Telefonları’, tatilde spor yapacaklar için ‘Pekiyi Akıllı Saat ve Bileklikler’, müziksiz yapamayanlar için ‘Pekiyi Kulaklık ve Hoparlörler’ öne çıkıyor.

Cazip ödeme seçenekleri

16 Haziran’a kadar devam edecek kampanya kapsamında PC ve tabletlerde peşin fiyatına 8 aya varan taksit imkanından yararlanılabilir. Kullanıcılar, Turkcell faturalarına ek olarak 36 aya varan taksit seçenekleriyle çocuklarının karnelerini kutlayabilir. Ayrıca, 12 Haziran’a kadar scooter, akıllı çocuk saati ve seçili bluetooth kulaklılar da avantajlı fiyatlar ve 36 aya varan taksit imkanıyla Turkcell mağazaları ve Pasaj’da yer alacak.

İstanbul içine 24 saatte teslimat

Operatör bağımsız herkesin kullanabildiği Pasaj’da, kullanıcılar alışverişlerinde ücretsiz kargo fırsatından faydalanabiliyor. Platformdan satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor. İstanbul içi seçili ürünlerde 24 saatte teslimat opsiyonu bulunuyor.