Turkcell’e uluslararası arenada üç altın ödül

Hayata geçirdiği projelerle teknolojisini toplumsal faydaya dönüştüren Turkcell, dünyanın en saygın halkla ilişkiler ödülü IPRA Golden World Awards’ta üç ödül birden kazandı. Dünya çapında birçok projenin yarıştığı ödül programında Turkcell; ‘Dijital Bahar’, ‘Kadın Futbolu Ligi’ projeleri ve ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasıyla altın ödüle layık görüldü.

Türkiye’nin Turkcell’i, uluslararası alanda kazandığı ödüllere yenilerini eklemeye devam ediyor. Turkcell, halkla ilişkiler alanında dünyanın en saygın kuruluşlarından birisi olan IPRA (Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği) tarafından düzenlenen ödüllere üç birincilikle damgasını vurdu. Bu sene 30’uncusu düzenlenen IPRA Golden World Awards’ta Turkcell; mobil uygulama, proje ve sponsorluklarıyla altın ödüllerin sahibi oldu.

Yüzlerce projenin değerlendirildiği IPRA Golden World Awards’ta Turkcell, altyapısıyla huzurevlerinde yaşayan büyüklerin teknoloji ile hayata bağlanmasını sağlayan ‘Dijital Bahar’ projesi ile Etkinlik kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dünya Kadınlar Günü’nde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) ile imzaladığı anlaşmayla Kadın Futbol Milli Takımları ana sponsorluğunun yanına ‘Kadın Futbol Ligi’nin isim sponsorluğunu ekleyerek bu alandaki desteğini büyüten Turkcell, Sponsorluk kategorisinde de ödüle layık görüldü. Otizmli çocukların zihinsel, davranışsal ve duygusal gelişimlerini desteklemek için hayata geçirdiği ‘İçimdeki Hazine’ uygulamasına entegre edilen yapay zeka tabanlı duygu öğrenme teknolojisi ile de Yeni Ürün Lansmanı kategorisinde birincilik elde ederek toplamda üç ödül kazanmış oldu.

Halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri olan IPRA Golden World Awards’tan üç birincilikle dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar şunları söyledi: “Toplum yararına hayata geçirdiğimiz projelerin uluslararası alanda değer bularak böylesine saygın ödüllere layık görülmesi son derece büyük önem taşıyor. Aldığımız ödüller ayrıca bu alanda yaptığımız çalışmalarla ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve yeni projeler için bizleri motive eden itici bir güç oluşturuyor. Bugün eğitimden kültüre, sanattan spora değin hayatın birçok alanında kimseyi geride bırakmayan sosyal sorumluluk projelerimizle toplum için en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. 27 yıldır olduğu gibi Türkiye’nin geleceğine değer katmak ve fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla sürdürdüğümüz projelerimiz ve sponsorluklarımızla teknolojimizi kullanarak hayatlara değer katmaya devam edeceğiz.”