Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için hatıra bileti hazırlandı

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı.

FALCON 9 ROKETİ

ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin tasarlamış olduğu Falcon 9, tekrar kullanılma ve fırlatma özelliklerine sahip bir rokettir. Falcon 9 uzay aracı, yörüngeye iki aşamalı olarak çıkabilmektedir. Bu iki aşamalı çıkabilme yeteneği için Falcon 9, güç ve yakıt olarak sıvı oksijen ile roket-sınıfı koresen içeren roket motorlarına sahiptir. Falcon 9 alçak Dünya yörüngesinde 13 ton ağırlığına sahip görev yüklerini taşıyabilmektedir.