Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için hatıra bileti hazırlandı
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.
Türk astronot Alper Gezeravcı’nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı.
“UZAY HATIRASI”https://t.co/RP4zA2HAYD#GururDuyTürkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/sdUc1269nL— Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) January 17, 2024
TÜRKİYE'NİN UZAY YOLCUĞU
NASA, Türkiye'den F-16 pilotu Alper Gezeravcı, ABD’den komutan Michael Lopez-Alegria, İtalya'dan Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu İsveçli Marcus Wandt'tan oluşan Ax-3 mürettebatının, 17 Ocak’ta Florida saatiyle 17.11’de (Türkiye saatiyle 01.11) Falcon 9 roketini fırlattıktan sonra SpaceX Dragon uzay aracıyla yörüngedeki ISS’e gideceğini ifade etti. Ekip, ISS’te 14 gün görev yapacak.
FALCON 9 ROKETİ
ABD’li girişimci Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX şirketinin tasarlamış olduğu Falcon 9, tekrar kullanılma ve fırlatma özelliklerine sahip bir rokettir. Falcon 9 uzay aracı, yörüngeye iki aşamalı olarak çıkabilmektedir. Bu iki aşamalı çıkabilme yeteneği için Falcon 9, güç ve yakıt olarak sıvı oksijen ile roket-sınıfı koresen içeren roket motorlarına sahiptir. Falcon 9 alçak Dünya yörüngesinde 13 ton ağırlığına sahip görev yüklerini taşıyabilmektedir.
DHA
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