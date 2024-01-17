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Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için hatıra bileti hazırlandı

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğu için hatıra bileti hazırlandı
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Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğu öncesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlanan uzay hatıra bileti, Türkiye Uzay Ajansı’nın (TUA) internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, bu gece saat 01.11’de gerçekleşecek fırlatma ile uzay yolculuğuna başlayacak. Fırlatma öncesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde uzay hatıra bileti hazırlandı. Bilet, Türkiye Uzay Ajansı'nın internet itesinde yayımlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Uzay meraklıları, 'https://tua.gov.tr/tr/milli-uzay-programi/uzay-hatirasi' linkini tıklayarak, tarihi anı ölümsüzleştirebilecek" denildi.

Türk astronot Alper Gezeravcı’nın fotoğrafının ve uzay görevinde kullanılacak armanın yer aldığı hatıra biletinde; 'Gurur Duy Türkiye' hastagi ve 'Türkiye’nin insanlı ilk uzay misyonu'nun gururunu paylaşıyorum.' ifadeleri yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da uzay hatıra biletini sosyal medya hesabından 'uzay hatırası' notuyla paylaştı. 

DHA

Etiketler türkiye uzay yolculuğu uzay hatırası bileti
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