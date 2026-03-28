Türkiye'nin sosyal medyada en çok kullandığı platform belli oldu

Türkiye, dijital dünyada "vites artırarak" dünya ortalamasını geride bıraktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 'We Are Social 2026' verilerine dayanarak yaptığı açıklamada, Türkiye'nin haftalık çevrim içi medya kullanımında neredeyse iki tam güne (41 saat 37 dakika) yaklaştığını duyurdu. Bakan Uraloğlu ayrıca Türkiye'de kullanıcıların en çok zaman geçirdiği sosyal medya platformunu da açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklama yaparak sosyal medyada geçirilen süreye ilişkin verileri değerlendirdi. 'We Are Social 2026' verilerine göre dünya genelinde haftalık sosyal medya kullanım süresinin 18 saat 36 dakika olduğunu aktaran Uraloğlu, Türkiye'de bu sürenin 25 saat 4 dakikaya çıktığını belirtti. Bakan Uraloğlu, "Çevrim içi medyada geçirilen haftalık süre dünya genelinde 33 saat 27 dakikaya, ülkemizde 41 saat 37 dakikaya ulaştı. Neredeyse 2 güne yaklaşan haftalık kullanım ile dünya ortalamasının üzerine çıktık" açıklamasında bulundu. EN FAZLA INSTAGRAM'DA SÜRE GEÇİRİLİYOR Günlük kullanım sürelerine ilişkin verileri de paylaşan Uraloğlu, Türkiye'de kullanıcıların en fazla zamanı Instagram’da geçirdiğini vurguladı. Uraloğlu, "Instagram’da günlük ortalama kullanım süresi 1 saat 53 dakikaya ulaşırken, YouTube’da 1 saat 28 dakika, TikTok’ta ise 1 saat 25 dakika seviyesinde gerçekleşiyor" dedi. (DHA) DHA