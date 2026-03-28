  Türkiye'nin milli grururu Atmaca denizden ateşlenip kara hedefini tam 12'den vurdu!

Türk savunma sanayiinin denizlerdeki caydırıcı gücü ATMACA, sergilediği yeni kabiliyetiyle oyunun kurallarını yeniden yazıyor. ROKETSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen gemisavar füzesi, bu kez denizdeki bir gemiyi değil, karadaki stratejik bir hedefi tam isabetle vurdu.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ATMACA gemisavar füzesi, TCG Burgazada gemisinden ateşlenerek belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ATMACA füzesinin yeni kabiliyetine ilişkin önemli gelişmeyi duyurdu.

Görgün, paylaşımında, “Mavi Vatan’ın çelik kılıcı ATMACA, TCG Burgazada platformundan gerçekleştirilen atışta kara koordinatlı hedefi tam isabetle vurdu. Bu kabiliyetle ATMACA; yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur. Milli veribağı entegrasyonu sayesinde uçuş esnasında görev güncelleme kabiliyeti kazanan sistem; dinamik harekât ortamlarında yüksek esneklik ve operasyonel üstünlük sağlamaktadır. Denizden karaya uzanan bu çok boyutlu etki alanı; savunma sanayiimizin sistemler arası entegrasyon kabiliyetini ve harekât sahasındaki derinliğini bir kez daha teyit etmektedir. Bu önemli başarıda emeği geçen başta ROKETSAN olmak üzere tüm paydaşlarımızı, mühendislerimizi ve teknisyenlerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu vizyon ve güçlü liderlik, bu kazanımların en önemli itici gücünü oluşturmaktadır” dedi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ise sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Denizden karaya kusursuz isabet. Leventlerimizin vurucu gücü ATMACA gemisavar füzemiz, TCG BURGAZADA gemimizden gerçekleştirilen test atışında kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. (DHA)

 

Bu Haberleri Kaçırma...

O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı
İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı
Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar
Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...''
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...''
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu
2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu
İstanbul'da mahallenin maskotunu çalan servis şoförü yakalandı İstanbul'da mahallenin maskotunu çalan servis şoförü yakalandı MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal Türkiye'nin bir tarihi mirası daha tescillendi... Bu İç Anadolu'nun en büyüğü! Türkiye'nin bir tarihi mirası daha tescillendi... Bu İç Anadolu'nun en büyüğü! Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! Şehir Hastanesi'nde büyük skandal: 13 şüpheli tutuklandı! Şehir Hastanesi'nde büyük skandal: 13 şüpheli tutuklandı!
DEM Parti duyurdu: Bebek katili Abdullah Öcalan için İmralı'ya ''yerleşke'' inşa edilmiş! DEM Parti duyurdu: Bebek katili Abdullah Öcalan için İmralı'ya ''yerleşke'' inşa edilmiş! Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Antalya'da uçan sincap operasyonu! Doğanın en sıradışı canlıları ele geçirildi Antalya'da uçan sincap operasyonu! Doğanın en sıradışı canlıları ele geçirildi Kolonlarından çatırdama sesi gelen 6 katlı apartman tahliye edildi; vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Kolonlarından çatırdama sesi gelen 6 katlı apartman tahliye edildi; vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü! İran ABD'nin Suudi Arabistan'daki askeri üssünü vurdu; çok sayıda asker yaralandı İran ABD'nin Suudi Arabistan'daki askeri üssünü vurdu; çok sayıda asker yaralandı Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu! Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu!