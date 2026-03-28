MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti!

Siyaset kulisleri, MHP'de yaşanan şok bir istifa haberiyle sarsıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi İzzet Ulvi Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı zehir zembelek açıklamaların ardından görevlerinden ayrıldığını duyurdu. "Ajan" ve "hesaplaşma" vurgulu paylaşımlar, Ankara gündemine bomba gibi düştü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, görevinden istifa ettiğini açıkladı! İstifa öncesi sosyal medya hesabından "MHP'ye sızan ajan" ve "dümenci alçak" ifadeleriyle sert paylaşımlar yapan Yönter, "Gördüğüm lüzum üzerine" diyerek MYK üyeliği ve yardımcılık görevlerini bıraktı. Parti içinde kimin hedef alındığı merak konusu olurken, Yönter'in "Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı" sözleri yeni bir krizin sinyalini verdi.

İzzet Ulvi Yönter, istifa kararını duyurmadan hemen önce kişisel sosyal medya hesabından isim vermeden bir kişiyi hedef alan şu ifadeleri kullandı:

"MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız… Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…"

Yönter bu paylaşımının ardından ikinci bir paylaşım yaparak bu sefer "Ulan dümenci senin yıldızın bizim ayağımızın altındadır. Artık tam hesaplaşma sayfası açıldı. Namussuz MHP düşmanı…" ifadelerini kullandı.



Sert paylaşımların ardından gelen resmi açıklama ise oldukça kısa ve net oldu:

"Gördüğüm lüzum üzerine MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ediyorum. Kamuoyunun bilgisine arz ederim."