DEM Parti duyurdu: Bebek katili Abdullah Öcalan için İmralı'ya ''yerleşke'' inşa edilmiş!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, eli kanlı bölücü terör örgütünün bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için İmralı Adası'nda yeni bir "yerleşke" inşa edildiğini açıklarken inşa edilen yerleşkenin adının ve hukuki statüsünün bir an önce netleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Medya Haber kanalına konuşan Bakırhan, iktidarın 'terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreçte gelinen aşamada 'somut adımlar' atılması gerektiğini söyledi.

DEM Parti'nin özel bir yasa için çalıştığını vurgulayan Bakırhan, Kürtlerin haklı olarak bir güvensizlik yaşadığını belirterek "Tarafların ikna olacağı bir yasaya ihtiyaç var" dedi.

İktidarın bir yol haritasına sahip olması gerektiğini söyleyen Tuncer Bakırhan, "Artık hükümetin bir yol haritası olmalı. Artık sözde, iyi tariflerle, tanımlamalarla yürütemeyeceğimiz bir noktaya geldik. İnsanlar somut adımlar istiyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan İmralı Cezaevi'nde bulunan bebek katili Abdullah Öcalan için İmralı'da bir yapı inşa edildiğine dair haberleri doğrulayan Bakırhan, bu konuyla ilgili 'statü sorununun' çözülmesi gerektiğini söyledi ve şunları kaydetti:

"Kalacağı yerin adı konsun. Bu düzenlemeler gecikmeden halledilsin demiştik. Bir yapı var geçmesi için. Bir yerleşke var ama bunun adı nedir, statüsü nedir? Oraya geçerken ne diyeceğiz, nasıl tarif edeceğiz meselesinin artık netleştirilmesi lazım. Yakın zamanda bu konuda gelişmeler olabilir, olabileceğini düşünüyorum."

 

