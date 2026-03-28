  3. Şehir Hastanesi'nde büyük skandal: 13 şüpheli tutuklandı!

Erzurum’da engelli vatandaşların ÖTV muafiyetinden yararlanarak araç alma hakkını gasp eden sahte rapor şebekesine yönelik soruşturmada karar çıktı! Aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 22 şüpheliden 13'ü "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçlarından tutuklandı.

Erzurum’da ÖTV muafiyetinden yararlanmak için sahte evrak düzenlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 22 şüpheliden 13'ü tutuklanırken, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Erzurum Şehir Hastanesinde engelli aracı almak amacıyla ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen bazı şüphelilerin hastanede görev yapan doktorlar ve bazı sağlık çalışanları ile birlikte hareket ederek sahte rapor düzenledikleri ve bu şekilde çok sayıda araç temin ettiklerinin tespit edilmesi üzerine "rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" suçları kapsamında soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Soruşturma neticesinde 60 şüpheli hakkında araştırmalar tamamlanarak, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 1'i emniyet aşamasında serbest bırakılırken, ifadeleri alınan şüphelilerin 1'i Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerden bir kısmı tutuklama talebiyle, bir kısmı ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi

Erzurum Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yapılan sorgulamalar neticesinde 13 şüpheli hakkında tutuklama kararı, 7 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Soruşturma kapsamında sahte engelli raporu ile alındığı tespit edilen araçlara şerh konulduğu bildirildi.

İHA

O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
Eğlence mekanına silahlı saldırı, biri iş insanı 3 kişi öldü, 2 de yaralı var!
İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı
İslam Memiş'ten altın fiyatları için hem yeniden uyardı hem de tahminlerini açıkladı
Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar
Mevduat faizleri yeniden yükselişte: İşte en yüksek faizi veren bankalar
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...''
Aygün Aydın'dan Hakan Sabancı için olay sözler: ''Beni sadece 1 kere gördüysen 7 ceddini...''
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
Bir gecede yüzlerce zeytin ve incir ağaçlarını kesip ortadan kayboldular!
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
Altında yükseliş trendi bitti mi? ABD'li dev banka 2026 sonu için rakam verdi
2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu
2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen ülkeler belli oldu
Etiketler erzurum engelli raporu Erzurum Şehir Hastanesi ötv muafiyeti rüşvet sahte rapor Tutuklama
İstanbul'da mahallenin maskotunu çalan servis şoförü yakalandı İstanbul'da mahallenin maskotunu çalan servis şoförü yakalandı MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal Türkiye'nin bir tarihi mirası daha tescillendi... Bu İç Anadolu'nun en büyüğü! Türkiye'nin bir tarihi mirası daha tescillendi... Bu İç Anadolu'nun en büyüğü! Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! DEM Parti duyurdu: Bebek katili Abdullah Öcalan için İmralı'ya ''yerleşke'' inşa edilmiş! DEM Parti duyurdu: Bebek katili Abdullah Öcalan için İmralı'ya ''yerleşke'' inşa edilmiş!
Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Antalya'da uçan sincap operasyonu! Doğanın en sıradışı canlıları ele geçirildi Antalya'da uçan sincap operasyonu! Doğanın en sıradışı canlıları ele geçirildi Kolonlarından çatırdama sesi gelen 6 katlı apartman tahliye edildi; vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Kolonlarından çatırdama sesi gelen 6 katlı apartman tahliye edildi; vatandaş geceyi sokakta geçirdi! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü! İran ABD'nin Suudi Arabistan'daki askeri üssünü vurdu; çok sayıda asker yaralandı İran ABD'nin Suudi Arabistan'daki askeri üssünü vurdu; çok sayıda asker yaralandı Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu! Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu! Türkiye'nin milli grururu Atmaca denizden ateşlenip kara hedefini tam 12'den vurdu! Türkiye'nin milli grururu Atmaca denizden ateşlenip kara hedefini tam 12'den vurdu!