  3. Kadın başgardiyan evinde darp edilmiş ve ölü olarak bulundu; katil zanlısı tanıdık çıktı!

Güncelleme:

Aydın’ın Nazilli ilçesinde sabah saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Nazilli Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli başgardiyan Hayal A., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Vücudunda darp izlerine rastlanan infaz koruma memurunun ölümüyle ilgili, aynı kurumda görevli olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası mesai arkadaşı S.V. gözaltına alındı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Ceza İnfaz Kurumu’nda görevli başgardiyan Hayal A., evinde ölü bulundu. Yapılan incelemede darp izlerine rastlanırken, olayla ilgili aynı kurumda görev yapan S.V. gözaltına alındı.

Olay, saat 07.00 sıralarında, Zafer Mahallesi 12/2 Sokak’taki 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Nazilli Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli başgardiyan Hayal A.'a ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapıyı açıp girdiği evde Hayal A., hareketsiz halde bulundu.

Ekiplerin kontrolünde, Hayal A.'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemede Hayal A.’ın vücudunda darp izlerine rastlandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürerken, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz ile İlçe Emniyet Müdürü Erdal Esen de olay yerine gelip bilgi aldı.

Hayal A.'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, aynı kurumda görev yapan evli ve 3 çocuk babası S.V.'yi gözaltına aldı.

S.V., Nazilli Devlet Hastanesi’ndeki sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  

DHA / İHA

O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
O tokatın bedeli ağır oldu! Trafik magandasına rekor ceza
12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal
12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal
Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu
Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu
Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü!
Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü!
Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi!
Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi!
Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor!
Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor!
Üniversitelerde 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 modeli için düğmeye basıldı
Üniversitelerde 3+1, 2+2, 7+1 ve 6+2 modeli için düğmeye basıldı
Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor!
Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor!
Etiketler nazilli başgardiyan gardiyan cinayet Aydın gözaltı cezaevi memuru
Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu Tuba Büyüküstün'ün Sultana filminden ortalığı karıştıran fragman, direk dansı olay oldu Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor! Son yılların en sert kışı sonrası Hakkari'den akılalmaz manzara: Vatandaş evine böyle ulaşabiliyor! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! Bahar yine rötar yaptı; kış geri geldi! Şiddetli yağış ve fırtına alarmı verildi! MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! MHP'de ''ajan'' depremi! Kritik isim resti çekip istifa etti! Otoyolda kabus! Çığ düştü, çok sayıda araç kar kütlelerinin altında mahsur kaldı! Otoyolda kabus! Çığ düştü, çok sayıda araç kar kütlelerinin altında mahsur kaldı! Kızını elleriyle boğarak katleden cani anneye çifte ceza indirimi! Kızını elleriyle boğarak katleden cani anneye çifte ceza indirimi! Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Bakanlık yeni kuralı açıkladı: Artık tüm restoran ve kafelerde zorunlu olacak! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Restoranda kanlı selamlaşma: Önce selamlaştılar sonra çatıştılar... 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü! Ünlü şarkıcıyı görenler tanıyamadı... Sahnelerin güçlü ismi kilolarından kurtulup iğne ipliğe döndü!
Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! Türkiye'nin kalbindeki fay hattından kötü haber: Her yıl dikey hareketini sürdürüyor! 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal 12 saatte 1057 kişiyle cinsel ilişkiye giren OnlyFans yıldızı Bonnie Blue'dan yeni skandal YSK duyurdu: 3 ilimizin 5 beldesinde yeniden seçim sandıkları kurulacak YSK duyurdu: 3 ilimizin 5 beldesinde yeniden seçim sandıkları kurulacak Şehir Hastanesi'nde büyük skandal: 13 şüpheli tutuklandı! Şehir Hastanesi'nde büyük skandal: 13 şüpheli tutuklandı! MHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken ifadeler MHP'deki ''ajan krizi istifası'' sonrasında Sinan Ateş'in ablasından dikkat çeken ifadeler Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu! Fatih Terim sahalara geri dönüyor; görüştüğü takım ve şartı belli oldu! Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Akaryakıtta tarihin en büyük zammı geldi! Litresi 80 TL'ye dayandı Türkiye'nin kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan cenneti eski günlerine geri döndü! Türkiye'nin kuraklık yüzünden yok olmaya yüz tutan cenneti eski günlerine geri döndü! Milli sporcu Buket'in öldüğü kazada alkollü sürücüye ''kan parası'' tahliyesi! Milli sporcu Buket'in öldüğü kazada alkollü sürücüye ''kan parası'' tahliyesi!