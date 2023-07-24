Twitter ismini ve logosunu değiştirdi

Twitter'ın sahibi ABD'li multimilyarder Elon Musk, dün yaptığı paylaşımla "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" diyerek değişim sinyalleri vermişti.

Elon Musk dün sabaha karşı attığı mesaj ile Twitter’ın logosunu değiştirmeyi gündemine aldığını belirterek “Yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve kademeli olarak da bütün kuşlara” yorumunu yaptı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, “Eğer bu gece yeterli bir X logosu paylaşılırsa bunu yarın bütün dünyada yayına alabiliriz” demişti.

Dünkü paylaşımın ardından platformdaki 'Twitter' hesabının logosu ve adının değiştiği görüldü.

Musk neden ‘X’ harfini seviyor?

Musk, 1995’te kardeşiyle birlikte ‘Zip2’ isminde bir yazılım şirketi kurdu. Bu girişim 1999’da 307 milyon dolara satıldı. Aynı yıl Musk, buradan kazandığı parayla ‘X.com’ isminde bir internet bankacılığı şirketi kurdu. Bu şirket, yazılım şirketi ‘Confinity’ ile birleşerek meşhur ‘PayPal’ adını aldı.

Musk’ın ‘X’li şirket sevdası burada bitmedi. ‘X’ harfini Musk’ın sonraki şirketlerinde de görüyoruz. Mesela uzay araştırmaları şirketi SpaceX bunlardan biri. Geçen haftalarda kurduğu yapay zeka şirketinin ismi de ‘xAI.’ Elektrikli araç üreten Tesla firmasının en yaygın modellerinden birisiyse ‘Tesla X.’

Musk, şirketlerine ‘X’li isim koymasının yanı sıra X harfine düşkünlüğünün olduğunu da ara ara dile getiriyor. Ama bunun nedenini açıklamıyor.

Bu düşkünlük o kadar ileri seviyede ki Musk, en son doğan çocuklarından birine ‘X’ diye sesleniyor.

X.com’u satın alma süreci

X.com adresine girenler şu an Twitter’a yönlendiriliyor. Ama bu adres daha önce PayPal’a yani Musk’ın eski şirketine aitti. Musk’ın 2017’de duyurduğuna göre Musk bu siteyi satın almıştı. Musk, bunun manevi olarak çok önemli olduğunu ve o an için siteyle alakalı herhangi bir planı olmadığını dile getirmişti.

O dönem X.com’a girenler boş bir sayfayla karşılaşıyordu.

Twitter için X ne ifade ediyor?

‘X’ harfi Twitter için yeni bir şey değil.

Elon Musk, Twitter’ı satın aldığından beri uygulamayı daha kapsamlı hale getirmeye çalışıyor. Twitter’ı bir ‘süper uygulama’ haline getirme hedefinin olduğunu dile getirirken, mesajlaşlaşılabilen, ödeme ve video akışını yapabilen Çin merkezli WeChat platformundan övgüyle söz ediyor.

ABD’li girişimci, Twitter’ı satın alma sürecinde şöyle bir paylaşım yapmıştı: “Twitter’ı satın almak, her şeyin uygulaması X’i yaratmayı hızlandırıyor.”

Musk, son olarak ‘X’ harfiyle ilgili şu paylaşımı yaptı: “Hangi ince ipuçlarından anlaşıldı emin değilim ama ben X harfini seviyorum.”

Musk ayrıca Twitter profil fotoğrafını ‘X’ logosuyla değiştirdi.