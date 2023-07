Twitter ismini ve logosunu değiştirdi

Twitter'ın sahibi ABD'li multimilyarder Elon Musk, dün yaptığı paylaşımla "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" diyerek değişim sinyalleri vermişti.

Elon Musk dün sabaha karşı attığı mesaj ile Twitter’ın logosunu değiştirmeyi gündemine aldığını belirterek “Yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve kademeli olarak da bütün kuşlara” yorumunu yaptı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, “Eğer bu gece yeterli bir X logosu paylaşılırsa bunu yarın bütün dünyada yayına alabiliriz” demişti.

Dünkü paylaşımın ardından platformdaki 'Twitter' hesabının logosu ve adının değiştiği görüldü.

We’ve had tremendous interest in the new ads revenue sharing program from creators around the world.



Creators who are eligible will automatically be able to start receiving ads revenue upon launch — all you need to do is set up payouts and you'll be good to go!



Ads revenue… https://t.co/FKgdUtNxMs