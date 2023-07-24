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Twitter ismini ve logosunu değiştirdi

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Elon Musk'ın dün yaptığı paylaşımlarla değişim sinyalleri vermesinin ardından Twitter, ismini 'X' yaparak platform üzerindeki hesabının kullanıcı adı ve profil fotoğrafını güncelledi.

Twitter'ın sahibi ABD'li multimilyarder Elon Musk, dün yaptığı paylaşımla "Yakında Twitter markasına ve yavaş yavaş tüm kuşlara veda edeceğiz" diyerek değişim sinyalleri vermişti.

Elon Musk dün sabaha karşı attığı mesaj ile Twitter’ın logosunu değiştirmeyi gündemine aldığını belirterek “Yakında Twitter markasına veda edeceğiz ve kademeli olarak da bütün kuşlara” yorumunu yaptı. Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, “Eğer bu gece yeterli bir X logosu paylaşılırsa bunu yarın bütün dünyada yayına alabiliriz” demişti.

 Dünkü paylaşımın ardından platformdaki 'Twitter' hesabının logosu ve adının değiştiği görüldü.

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