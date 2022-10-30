Twitter'da Elon Musk depremi:''Listeleri hazırlamaya başlayın''

Twitter'da Elon Musk şoku yaşanıyor. Ünlü milyarder, 44 milyar dolar karşılığında satın aldığı sosyal medya platformunda CEO Parag Agrawal da dahil olmak üzere üst düzey bazı yöneticileri işten çıkartmıştı. Ancak Musk, bununla da yetinmedi.

Elon Musk, Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını açıkladığından beri gündemden düşmüyor. Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder, lavaboyla girdiği Twitter merkezinde adeta kıyıma başladı. Musk, ilk olarak Twitter CEO'su Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'i işten çıkarttı. Uluslararası haber kuruluşları ise Musk'ın agrawal ve diğer üst düzey yöneticileri hemen kovmasının arkasındaki nedene odaklandı.

TAZMİNATTAN KAÇIYOR

Reuters'ın haberine göre, Musk işten çıkarttığı üst düzey yöneticileri, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı. Araştırma firması Equilar'a göre, yöneticiler toplam 122 milyon dolar tutarında tazminat alacaklardı.

Konuya aşina olan kimliği belirsiz kişilere atıfta bulunan The Information, Elon Musk'ın kıdem tazminatı ve hisse payından kaçınmak için Agrawal ve Segal dahil olmak üzere dört üst düzey Twitter yöneticisini işten çıkardığını öne sürdü.

LightShed analisti Rich Greenfield, Musk'ın üst düzey Twitter yöneticilerini kovduğunu ve kontrol değişikliğinin bir parçası olan hisse payının kazanılmasını engellediğini söyledi.

İşten atılan Twitter yöneticilerinin Elon Musk'ın fesih nedeni olmadıkça bu (kıdem tazminatı) ödemelerini almaları gerektiğine, yoksa yasaların çiğneneceğine dikkat çekiliyor.

TALİMAT VERDİ

Öte yandan, The New York Times'a göre Elon Musk, şirket çapında işten çıkarma talimatı verdi. Musk'ın yöneticilere işten çıkartılacak çalışanların listelerini hazırlamaya başlamalarını söylediği öne sürüldü.

Musk'ın Twitter çalışanlarının ne kadarını işten çıkartmayı planladığı henüz bilinmiyor ancak bazı ekiplerin işten çıkartmalardan diğerlerinden daha fazla etkileneceği bildirildi. Musk'ın anlaşma tamamlanmadan önce yatırımcılara Twitter'ın 7.500 kişilik iş gücünün yüzde 75'ini işten çıkarmayı planladığını söylemişti. Personelle yaptığı görüşmede Musk'ın çalışanlara şirketin çalışan sayısını bu kadar dramatik bir şekilde azaltmayacağını söylediği söyleniyor.

İşten çıkarmaların 1 Kasım'dan önce gerçekleşebileceği iddia ediliyor. Böylece Musk, giden işçilere hisse payı ödemekten kaçınabilecek.

KENDİSİNE TWITTER CEO'SU DİYOR

Business Insider'ın haberine göre ise Elon Musk, Twitter'ın resmi CEO'su. Haberde Elon Musk'ın şirket içinde kendisini Twitter'ın CEO'su olarak adlandırdığı söyleniyor.