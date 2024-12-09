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WhatsApp Grupları için bir yeni özellik daha

WhatsApp Grupları için bir yeni özellik daha
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META'nın WhatsApp grupları için getirmeye hazırlandığı yeni özellik belli oldu.

Meta, WhatsApp için gruplarda kaç kişinin o sırada çevrimiçi olduğunu göstermek için çalışmalarını yapıyor. WABetaInfo tarafından Android telefonlar için geliştirildiği ortaya çıkan özellik, şu anda test aşamasında. 

Kalabalık gruplarda kimlerin çevrimiçi olduğunu görmek isteyenlerin bir süredir beklediği özellik, test aşamasından ne zaman çıkar bilinmiyor. 

Özellik sayesinde gruplarda tek tek kimin çevrimiçi kimin çevrimdışı olduğu kolayca görülebilecek.

Etiketler whatsapp güncelleme yeni özellik whatsapp grupları gruplar
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