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Yapay zeka yüzyıllar sonra Mona Lisa'yı yeniden çizdi

Yapay zeka yüzyıllar sonra Mona Lisa'yı yeniden çizdi
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Yapay zeka konusunda her gün yeni bir adım atılırken Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu yapay zeka tarafından çizildi.

Yapay zeka kültürel tartışmaların daha büyük bir parçası haline geldikçe, ortaya çıkan eserler de insanlarda etki uyandırmaya devam ediyor.

Son olarak Rönesans döneminde yaşamış İtalyan hezârfen Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablosu, yapay zeka tarafından yeniden çizildi.

Yapay zeka ile çizilen resimde geniş gözler, biraz makyaj ve büyük göğüs dekoltesi dikkat çekti.

Sosyal medyada viral olan çizim, bazı insanların da tepkisini çekti.

Resmin yaratıcısı Gianpaolo Rosa, "Leonardo Da Vinci'nin başyapıtını onurlandırmak" amacıyla yapıldığını iddia ettiği resimle ilgili tartışmalara değinirken, kadınların cinselleştirilmesinin "üzücü" ve "sorunlu" olduğunu, ancak resmin "sanatı ve kadınları nasıl algıladığımız" konusunda bir diyalog başlatmasını umduğunu belirtti.

Etiketler mona lisa yapay zeka rönesans rönesans dönemi Gianpaolo Rosa Leonardo Da Vinci
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