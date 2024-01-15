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Youtube neden kasıyor? İşte sebebi ve çözümü

Youtube neden kasıyor? İşte sebebi ve çözümü
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Popüler video platformu Youtube'da yaşanan kasma sorununun sebebi ve çözümü belli oldu.

Dünyanın en çok popüler video platformu Youtube'da kullanıcılar kasma sorunu yaşamaya başladı. Bağlantı hızında yavaşlık olmamasına rağmen video kalitesinin düşmesi ve sayfaların geç yüklenmesi kullanıcıları isyan ettirdi. Birçok kişi ''Youtube neden kasıyor'', ''Youtube neden yavaş?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Youtube Premium üyeleri de aynı sorunu yaşadığını dile getirdi. Youtube'daki kasma sorunun sebebi kısa süre sonra ortaya çıktı. 

YOUTUBE NEDEN KASIYOR?

Youtube'un reklam engelleyici kullanımının önüne geçmek için böyle bir adım attığı ortaya çıktı. Youtube platformundaki sorunun reklam engelleyiciler sebebiyle yaşandığı öğrenildi. Reklam engelleyici pasif hale getirilince kasma sorununun ortadan kalktığı görüldü. 

REKLAM ENGELLEYİCİ NASIL KAPATILIR?

Tarayıcınızdaki reklam engelleyici kapatmak için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. Adım: Öncelikle Google Chrome’u açın.

2. Adım: Sağ üst kısımda yer alan "Uzantılar" butonuna tıklayın.

3. Adım: Reklam engelleyici uzantısının tam karşısında yer alan üst üste üç nokta ikonuna tıklayın.

4. Adım: “Uzantıyı Yönet” seçeneğine tıklayın.

5. Adım: Uzantıyı kapalı konuma getirin.

 

Etiketler youtube kasıyor yavaşlama video
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