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Youtube'dan flaş aşı kararı! O videolar kaldırılacak

Youtube'dan flaş aşı kararı! O videolar kaldırılacak

Sosyal medya platformu Youtube, aşı karşıtı içeriklerin kaldırılacağını açıkladı. Covid-19 aşılarının yanı sıra, kızamık ve çiçek aşılarına karşı olan paylaşımlar da yasaklanacak.

The Washington Post gazetesinin bildirdiğine göre, YouTube platformundaki tüm aşı karşıtı içeriği engelleyecek ve Covid-19'un  ötesine geçerek kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriği de kaldıracak.

Gazete, YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunarak, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı isimleri de engelleyeceğini bildirdi. 

Etiketler youtube aşı karşıtlığı video
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