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  3. 29 Nisan 2017 23:15

10 aylık hapis için 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti

Rusya ve Türkiye’de çok sayıda suçtan yargılanan "Çerkez Cengiz" lakaplı Cengiz Şıklaroğlu, 10 aylık hapis cezasını yatmak üzere 100 araçlık konvoyla cezaevine gitti.

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İstanbulda lüks otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
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