Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi

Ankara’nın Mamak ilçesinde jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri 4 milyon Türk Lirası olan sahte gıda ele geçirildi.

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