Anasayfa Video Galeriler Gündem Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 07:35 Ankara’nın Mamak ilçesinde jandarma ekipleri sahte gıda üretimi ve satışı yapan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyon sonucu piyasa değeri 4 milyon Türk Lirası olan sahte gıda ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b2f19f1a06b569f02e1d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi ODTÜ’de öğrencilerden Devrim Stadyumu nöbeti İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu Nureddin Nebati geri döndü: Cemaat ziyaretinde ortaya çıktı Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti