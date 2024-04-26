Anasayfa Video Galeriler Gündem Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var Bir suç örgütü daha çökertildi: Çok sayıda gözaltı var 26 Nisan 2024 Cuma Saat: 09:25 Güncelleme: 26 Nisan 2024 Cuma 09:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla bir suç örgütünün çökertildiğini, 24 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662b48e9454e37a43e0d48f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otomobilde gördüğü annesini tabancayla vurdu 4 katlı binada çıkan yangında can pazarı Bayraktar TB3, 295 saat havada kaldı Trafikte ceza yağdı: Aracında olanların ''ama'' demesi de yetmedi ODTÜ’de öğrencilerden Devrim Stadyumu nöbeti İstanbul'da okulda kadın öğretmene veli yumruğu Mide bulandıran baskın: 4 milyon TL'lik sahte gıda ele geçirildi Nureddin Nebati geri döndü: Cemaat ziyaretinde ortaya çıktı Çanakkale Boğazı'nda korku dolu anlar: Gemi alevlere teslim oldu