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  3. 17 Ocak 2019 22:15

"15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu neden tankın önüne yatmadı?"

Ekrem İmamoğlu’yla pazarda girdiği diyalogla Türkiye’nin gündemine oturan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, "15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu neden bir tankın önüne yatmadı" dedi.Sultanbeyli’de yaşayan 60 yaşındaki Mehruze Keleş, pazarda dolaşırken kendisinden oy isteyen CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’na söylediği sözlerle bir anda gündem oldu. CHP’ye olan tepkisini...

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