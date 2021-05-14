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  4. 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim

15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim

Bayramın ikinci günü Antalya’da yapılan rutin tam kapanma kontrollerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kadının pişkin sözleri şoke etti.

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