Anasayfa Video Galeriler Gündem 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim 15'inci kez kısıtlama cezası yiyen kadın: Param çok savurmak istedim 14 Mayıs 2021 Cuma Saat: 16:56 Bayramın ikinci günü Antalya’da yapılan rutin tam kapanma kontrollerinde, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 2 kadının pişkin sözleri şoke etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/609e817d57b9bb0e01511f63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Avcılar'da alkollü eğlenceye polis baskını Pompalı tüfek dehşeti! Önüne gelene ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Erdoğan açıkladı: Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme başlıyor Bakanlıktan skandal ''ben aşılandım'' videosu Denize giren vatandaşlar polisi görünce bakın ne yaptı? Fatih Kaymakamlığı’ndan o görüntüler için açıklama Teşkilat dizisinde nefesler tutuldu... Yeni bölümün fragmanı geldi İstanbul'da metrobüs rehin alındı... Özel Harekat olay yerinde İstanbul'daki bekçi dayağı görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı