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2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 yaşındaki H.D., 2 çocuk annesi olan karısını tüfekle öldürüp intihar etti.

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