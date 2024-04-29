Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti 2 çocuk annesi eşini öldürüp, intihar etti 29 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 07:25 Güncelleme: 29 Nisan 2024 Pazartesi 07:25 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 24 yaşındaki H.D., 2 çocuk annesi olan karısını tüfekle öldürüp intihar etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/662f2143dc8ce9a8e00f18e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yarım saat yetti: Hem dolu hem kuvvetli sağanak vurdu İstanbul'da AVM'de yangın paniği İstanbul'da parkta cinayet Eski muhtar, yeni muhtarı öldürdü Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu "Kulak arkası, koltuk altı, diz arkası, kasık bölgeleri sıklıkla kontrol edilmeli" Bir ilimizin semalarında daha gizemli cisim paniği Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti Atanamayan öğretmenleri dolu vurdu