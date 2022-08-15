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  4. 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı

2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı

Antalya'da cumartesi günü intihar girişiminde bulunan genç, bugün 15 katlı bir binadan atlayarak yaşamına son verdi.

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