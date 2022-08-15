Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı 2 gün önce intihara kalkışan genç canına kıydı 15 Ağustos 2022 Pazartesi Saat: 15:40 Antalya'da cumartesi günü intihar girişiminde bulunan genç, bugün 15 katlı bir binadan atlayarak yaşamına son verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62fa3ed2b97f2c61cf4b7303" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağanak sonrası İstanbul Boğazı'nın rengi değişti İstanbul'daki öğrenci yurdunda Arapça cuma hutbesi olay oldu IKEA mağazasında zorla karantinaya alınan müşteriler firar etti Pazarda 5 bin 300 liraya satılıyor! Ünlüler bile alıyor İstanbul'da gündüz geceye döndü, sağanak fena vurdu İstanbul'da istinat duvarı çöktü! 1 kişi göçük altında Gaziosmanpaşa'da yol çöktü; otomobil çukura düştü Sokak ortasında bıçaklı dehşet! Sandalyeyle etkisiz hale getirildi 17 Ağustos depreminin silinmeyen izleri... Sualtı görüntüleri tüyleri diken diken etti