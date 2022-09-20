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  4. 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş!

2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş!

Diyarbakır'da 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının toprağa gömülü cesedi bulundu.

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