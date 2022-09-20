Anasayfa Video Galeriler Gündem 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş! 2 yıldır kayıptı, aile içi vahşete kurban gitmiş! 20 Eylül 2022 Salı Saat: 12:45 Diyarbakır'da 2 yıl önce kayıp ilanı verilen kadının toprağa gömülü cesedi bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63298bb14cd14d1eeb3e3297" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR AK Partili seçmen Kılıçdaroğlu'nun yolunu kesip, helallik istedi ''Yolsuzluk dosyalarını Erdoğan'a götürdüm. Başıma gelmeyen kalmadı'' MasterChef Sergen'den kötü haber! ''Benim aptallığım'' deyip açıkladı! Zam kararı bu hale getirdi! İstanbul'da dikkat çeken manzara Yıldırım düşen petrol rafinerisinde ortalık cehenneme döndü Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı için ipucu verdi Alevler geceyi aydınlattı, zarar 50 milyon TL! Sefo, Fevzi Kaan Türker'i sahneye çıkardı Antalya’da sınır krizi geçiren kadın, evin balkonu yaktı. Balkon yandığı esnada evin camlarını parçalayıp, aşağıya evdeki eşyaları fırlatan kadın, polis ekiplerince sakinleştirildi.