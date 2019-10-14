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  3. 14 Ekim 2019 16:05

3 arkadaşın kahreden ölümü

Gaziantep'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarptı. Kazada araçtaki 3 arkadaş yaşamını yitirdi, 1'i de ağır yaralandı.

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