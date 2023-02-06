Anasayfa Video Galeriler Gündem 7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı 7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı 06 Şubat 2023 Pazartesi Saat: 14:55 Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi. Dr. Hamdullah Livaoğlu, sesin ürkütücü bir şekilde hissedildiğini belirtti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e0eab77f3b3f085c05e973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Korkulan oldu! Artçı depremler yıkıma neden oldu Kahramanmaraş depremi İstanbul depremini tetikler mi? Uzmanı açıkladı Adana'da 17 ve 13 katlı iki bina yıkıldı Erdoğan açıkladı: 912 ölü, 5 bin 385 yaralı var! İstanbul'da dev gemi karaya oturdu İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Korkutan manzara Depremde havalimanının pisti yarıldı İstanbul'da fırtına kabusu! Köprüde araç devrildi, trafik felç Volkan Demirel yardım isterken gözyaşlarına boğuldu