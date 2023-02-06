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7.7'lik kabusu yer altındaki sesi ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin sesi kaydedildi. Dr. Hamdullah Livaoğlu, sesin ürkütücü bir şekilde hissedildiğini belirtti.

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