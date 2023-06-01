Anasayfa Video Galeriler Gündem 80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada 80 metre yükseklikte ölüm kalım savaşı kamerada 01 Haziran 2023 Perşembe Saat: 07:15 Kırklareli’nde asma iskelenin halatının kopması sonucu mahsur kalan 2 işçi iş makinası yardımıyla kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64781b59f8b0c87f1b1ff383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Azgın sular ağaçları devirip önüne çıkan restoranı yuttu Yol, kamyonu yuttu Pamukkale'de sağanak sonrası sel: Ev ve araçlar sular altında kaldı, hayvanlar telef oldu Denizli’de kuvvetli yağış hayatı felç etti Hasarlı bina, yıkım sırasında sağlam binanın üzerine devrildi Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü NASA'dan tarihi açıklama: UFO'ların varlığı kabul edildi! Kız Kulesi'nde metrelerce kuyruk oluştu Galatasaray taraftarı, Belçika polisine üçlü çektirdi