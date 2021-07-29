Anasayfa Video Galeriler Gündem Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' Adana'da da aynı acı tablo... ''Evimiz, yuvamız gitti'' 29 Temmuz 2021 Perşembe Saat: 13:15 Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale sürerken, sabahın ilk ışıkları ile acı tablo ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61027fc9baede0451412ed3f" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin gündemindeki soru: Yangın uçakları nerede ? Çiftliği yanan Tuğba Özay ağlaya ağlaya yardım istedi: Ne olur sesimizi duyurun Fransız Bakan İBB ile iş birliklerinin devam edeceğini açıkladı Seyir halindeki lüks yatta yangın Beşiktaş'tan Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi göndermesi AK Parti'den canlı yayında tepki çeken açıklamalar İsmail Saymaz Akit yazarını fena yakaladı İmamoğlu: ''İstiklal Caddesini kimlikli bir alan haline getireceğiz'' Sosyal medyayı salladı: Eda Taşpınar'dan Mikanos’ta dans şov