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  3. 20 Mart 2018 16:02

Adnan Oktar'dan kaçan kediciğin ses kaydı ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın kediciklerinden Ceylan Özgül, ses kaydında nasıl kaçtığını anlattı.

Bilgin Pro
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