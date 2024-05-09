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Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını

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Çorum'da eski bir çorap fabrikasına düzenlenen operasyonda, Bitcoin üretiminde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu tespit edilen 16 adet cihaz ele geçirildi.

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