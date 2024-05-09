Anasayfa Video Galeriler Gündem Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 18:31 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 18:31 Çorum'da eski bir çorap fabrikasına düzenlenen operasyonda, Bitcoin üretiminde kullanılan ve piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olduğu tespit edilen 16 adet cihaz ele geçirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cec360ecd98ec0104c903" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti Okulda afet tatbikatında feci kaza: Metrelerce yüksekten düştü Yabancı uyruklu hırsız kardeşler yakalandı Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var Tunceli'de film gibi kaçakçı operasyonu: Görüntüler nefes kesti Bir estetik tedavisi skandalı daha...