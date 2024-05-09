Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada

İstanbul Pendik'te bir kadın çocuğunun yanında komşusu tarafından saldırıya uğradı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

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