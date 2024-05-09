Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada Kadına çocuğunun yanında tekme tokat şiddet kamerada 09 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 18:45 Güncelleme: 09 Mayıs 2024 Perşembe 18:45 İstanbul Pendik'te bir kadın çocuğunun yanında komşusu tarafından saldırıya uğradı. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663cefaac4f65a70f4019f53" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu uçağı pistten çıktı; yaralılar var Eski fabrikaya milyonluk Bitcoin baskını Osmanlı yadigarı daha hasat edilmeden kilosu 400 TL'den satıldı Konya'da vahşet: Eşini boğup uçurumdan attığını itiraf etti Okulda afet tatbikatında feci kaza: Metrelerce yüksekten düştü Yabancı uyruklu hırsız kardeşler yakalandı Piknikçilere at saldırısı: Yaralılar var Tunceli'de film gibi kaçakçı operasyonu: Görüntüler nefes kesti Bir estetik tedavisi skandalı daha...