Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak? 07 Ekim 2022 Cuma Saat: 16:45 Asgari ücret artışıyla ilgili AK Parti kanadından yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücretle ilgili tahmini rakamı paylaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63402d75b1429c16586ae5f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yola yatan avukat, kendisine yardım etmek isteyen kadına kabusu yaşattı Erdoğan ile Miçotakis tartıştı mı ? Erdoğan'dan ilk açıklama AK Partili Büyükşehir Belediye Başkanı mikrofonun açık olduğunu unutunca skandala imzasını attı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi Bakan Nebati bir kez daha tarih verdi! Enflasyon ne zaman düşecek? Behzat Ç.'nin yeni fragmanında Dolar ve Euro göndermesi Türkiye'de ilk olacak! Deniz dolgusu üzerine Şehir Hastanesi ANADOLU gemisine yüklenen Altay tankı sahile çıkarma yaptı Himalayalar’da 19 dağcıyı yutan çığ saniye saniye kamerada