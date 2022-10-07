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AK Parti ilk kez rakam verdi: Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret artışıyla ilgili AK Parti kanadından yeni bir açıklama geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, asgari ücretle ilgili tahmini rakamı paylaştı.

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