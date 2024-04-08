Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 10:51 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 10:51 Yerel seçimler bitti ama tartışmaları bitmedi... Şırnak'ta AK Parti'nin kazandığı ilçede AK Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6613a1f3a3734c8bba088263" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında