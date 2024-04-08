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  4. AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var

AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var

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Yerel seçimler bitti ama tartışmaları bitmedi... Şırnak'ta AK Parti'nin kazandığı ilçede AK Partililer ile Yeniden Refah Partililer arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 7 kişi yaralandı.

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