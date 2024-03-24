AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Rakam Erdoğan'ı mutlu etmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne 650 bin kişinin katıldığını açıkladı. Katılımı az bulan Erdoğan, ''Biz 1,5 milyona alıştık ama durmuyoruz.'' diye konuştu.

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