Anasayfa Video Galeriler Gündem AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Rakam Erdoğan'ı mutlu etmedi AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Rakam Erdoğan'ı mutlu etmedi 24 Mart 2024 Pazar Saat: 16:31 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 16:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ne 650 bin kişinin katıldığını açıkladı. Katılımı az bulan Erdoğan, ''Biz 1,5 milyona alıştık ama durmuyoruz.'' diye konuştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66002b19e6fc3749ca03d083" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Kadir İnanır felç geçirdi Murat Kurum yüz binlerce İstanbulluya seslendi: ''Hiç kimseyi görmezlikten gelmeyeceğiz'' Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı 8 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Belediyenin açtığı yolu kazdırıp, taşla kapattı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Başhekim sağlık durumunu açıkladı Market hırsızı, çalışanın dikkati sayesinde yakalandı İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi