Anasayfa Video Galeriler Gündem Al-Jazeera muhabiri öldürüldü Al-Jazeera muhabiri öldürüldü 11 Mayıs 2022 Çarşamba Saat: 11:45 Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627b77a897ca33385c1783a3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da tramvayla İETT otobüsü çarpıştı Sokak ortasında dehşet! Defalarca bıçakladı İlişki terapisti Selin Karacehennem'den takipçisine olay yanıt Britney Spears'dan 'Türkiye' paylaşımı Ümit Özdağ paylaştı; İstanbul'da Zafer Partisi bayrağı indirildi Rambo Okan yeniden gözaltında Leopar dehşeti kamerada! Ölümcül saldırıyı gülerek izlediler Korkulan oldu! AVM'de yabancı sığınmacıya ''taciz'' dayağı Tapuda 30 milyonluk vurgun böyle önlendi