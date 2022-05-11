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Al-Jazeera muhabiri öldürüldü

Al-Jazeera'nin kadın muhabiri İsrail askerleri tarafından açılan ateşte öldürüldü. Şirin Ebu Akile, İsrail ordusunun Cenin kampına düzenlediği baskını takip ediyordu.

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